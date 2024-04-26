حبس عاطل حاول إدخال مواد مخدرة لصديقه المسجون في البحيرة

قرر علاء خطاب وكيل النائب العام بسكرتارية رامى نبوى حبس عاطل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطه أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة، لصديقه المسجون بسجن مركز شرطة الدلنجات.

وذلك أثناء عرض المتهم على مستشفى الدلنجات المركزي، على إثر مروره بوعكة صحية، وتم تحرير المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات.

إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات،يفيد بأنه أثناء قيام ضباط مركز الشرطة بتأمين المتهم " بسام. ع. خ " والمحجوز على ذمة القضية رقم 5342 لسنة 2024 جنايات الدلنجات أثناء عرضه على مستشفى الدلنجات المركزي، نظرًا لمروره بوعكة صحية.

تم ضبط "أحمد. ش. م" عاطل، صديق المتهم أثناء إعطائه مواد مخدرة عبارة عن قطعة كبيرة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، وتم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

اعتراف المتهم بحيازته للمخدرات المضبوطة

وعقب مواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترف أنه قام بالاتفاق مع صديقة المسجون أثناء إحدى الزيارات على القيام بإحضار المخدر المضبوط وتجهيزه وإعطائه له، أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبى علية بالمستشفى.

وتم تحرير المحضر رقم 9189 لسنة 2024 جنايات الدلنجات والعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.