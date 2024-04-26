ضبط 10 أطنان دجاج واسماك وكبده مجمده مجهولة المصدر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، حملة تموينية مكبرة.

نتائج الحملة وأبرز المخالفات التي تم ضبطها

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، سمير البلكيمى وكيل المديرية، و المهندس حامد العوامي مدير الإدارة محمد الطحاوى المفتش بالإدارة، عن تحرير عدد 8 محاضر سلع مجهولة المصدر وتم ضبط 8364 كيلو دواجن مجمدة، و1000 كيلو أسماك مجمدة، و500 كيلو كبده مجمدة، و120 شيكارة أرز أبيض، و120 شيكارة لب كوسة مستوردة ، و50 شيكارة أسمنت وجميعها سلع مجهولة المصدر.

تحرير محاضر سجائر وصابون بالبحيرة

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وضبط كمية من السجائر، و تحرير محضرين علامات وبيانات وضبط كمية قدرها 2500 لتر صابون سائل بدون علامات وبيانات، وتم ضبط 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار المخابز السياحية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري تسليمها للعرض على النيابة العامة

وأكد المحاسب محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة انه تم التوجيه بإستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدوله، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة .

تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وجهت بضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، والالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع القيام بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين