«تموين البحيرة» تتحفظ على 150 طن أرز مخبأة بأحد مخازن الدلنجات

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.

ورصد التقرير- حصل «الدستور» على نسخة منه- قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بضبط ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات، وتم التحفظ عليها.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي، اصدر توجيهاته بتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير والسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربها او المخازن التابعة لها.

وتابع في تصريحات له، أن وزير التموين وجه بحرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتي 25ديسمبر الجاري، ومد موسم التوريد حتي منتصف ‏يناير 2023.‏