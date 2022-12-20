«تموين البحيرة» تتحفظ على 150 طن أرز مخبأة بأحد مخازن الدلنجات
تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.
ورصد التقرير- حصل «الدستور» على نسخة منه- قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بضبط 150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات، وتم التحفظ عليها.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي، اصدر توجيهاته بتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير والسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربها او المخازن التابعة لها.
وتابع في تصريحات له، أن وزير التموين وجه بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم حتي 25ديسمبر الجاري، ومد موسم التوريد حتي منتصف يناير 2023.