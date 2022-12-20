الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين البحيرة» تتحفظ على 150 طن أرز مخبأة بأحد مخازن الدلنجات

التموين
التموين

تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.

ورصد التقرير- حصل «الدستور» على نسخة منه- قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بضبط ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن بالدلنجات، وتم التحفظ عليها.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي، اصدر توجيهاته بتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير والسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربها او المخازن التابعة لها.

وتابع في تصريحات له، أن وزير التموين وجه بحرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتي 25ديسمبر الجاري، ومد موسم التوريد حتي منتصف ‏يناير 2023.‏

التجارة الداخلية الالتزام بالقوانين الأرز الشعير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي الحملات الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قيمة اقتصادية».. كيف يمكن أن نحقق الأرباح من المتاحف؟

أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

يستمر لـ89 يوماً.. «الأرصاد»: غدًا أول أيام فصل الشتاء فلكيًا

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى مؤتمر بغداد

بعد ظهور أول حالة بالغربية.. ما هو «داء الشمع» النادر الذي يهاجم الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية