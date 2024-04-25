حبس 7 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتكوين عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- من بينهم 3 عملاء سيئي النية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات، وعُثر بحوزتهم على (السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم الإجرامي).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.