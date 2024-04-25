الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين وسيدة بتهمة حيازة مخدر الهيروين في بولاق الدكرور

كلابشات
كلابشات

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من  مخدر الهيروين في بولاق الدكرور.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من المخدر في بولاق الدكرور.

 وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الهيروين، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شخصين وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهم (6،250 كجم لمخدر الهيروين – 2 ميزان حساس - سيارة). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة للتحقيق

نيابة شمال الجيزة بولاق الدكرور حبس عاطلين مخدر البودر للمعمل الكيميائي الأجهزة الأمنية

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