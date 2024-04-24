الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأييد حبس يحيى حسين عبدالهادى سنة مع الإيقاف فى "نشر أخبار كاذبة"

يحيى حسين عبدالهادي
يحيى حسين عبدالهادي

قضت محكمة مستأنف جنح أمن الدولة مدينة نصر ثان، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكشف أمر الإحالة للمحاكمة، عن أن المتهم أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الحبس سنة أمر الإحالة فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي مؤسسات الدولة نشر أخبار الحبس سنة مع ايقاف التنفيذ مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية

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