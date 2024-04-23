الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لديلر هيروين في مدينة نصر

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة - الهيروين - وغرامة 100 ألف جنيه، في مدينة نصر.

كانت قد وردت معلومات تفيد باتجار شخص مقيم في نطاق قسم شرطة مدينة نصر نشاط في المواد المخدرة المتنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم ويدعى "خالد. ج" وبتفتيشه عثر بحوزته على 26 لفافة هيروين وسلاح أبيض ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من مضبوطات، اعترف بتجارة الهيروين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مدينة نصر المواد المخدرة - السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة

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