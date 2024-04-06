السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خناق "كلب" تنتهي بمقتل سائق على يد سمكري في مدينة نصر.. وقرار ضد المتهم

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم السبت، حبس سمكرى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق على إثر مشاجرة سابقة بينهما.

بسبب كلب

 وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بها جرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وسمكرى، مقيم بذات عقار المتوفي بدائرة القسم  لقيام المجني عليه بتربية "كلب" بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة.

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