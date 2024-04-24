حبس عصابة لسرقة السيارات فى الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء السيارات بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد نجحت في ضبط عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة؛ لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها، متخذين من دوائر أقسام شرطة "المنيرة الغربية، الأهرام، العجوزة" مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلي عنها، وأضافا بتصريفهما المسروقات لدى عميليهما "سيئي النية"، أمكن ضبطهما مالك محل كاوتشوك- تاجر خردة"، لأحدهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.