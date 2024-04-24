تجديد حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الوايلى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف في الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبالضغط عليه أرشد عن الهاتف المستولى عليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.