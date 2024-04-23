تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم، حبس تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كانت نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار مقيم بالوراق و4 آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار"، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.