الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صندوق تحيا مصر يطلق "دكان الفرحة" فى الجيزة والمنيا

دكان الفرحة
دكان الفرحة

واصل صندوق تحيا مصر جهوده الدءوبة في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرات الحماية الاجتماعية، فشهدت جامعة المنيا ومحافظة الجيزة الإثنين، افتتاح معرضي مبادرة "دكان الفرحة"، ليقدما 55 ألف قطعة ملابس جديدة للأسر والطلاب الأولى بالرعاية، وذلك خلال مدة 3 أيام تبدأ من اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، لإدخال روح البهجة والسعادة على المواطنين من خلال معارض تسمح لرب الأسرة والطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، باختيار ما يناسبهم بحرية تامة وبدون مقابل من المعرض.

وافتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، معرض "دكان الفرحة" في جامعة المنيا، الذي يتضمن 15 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لرعاية أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، بحرية تامة ودون مقابل، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

وفي السياق، افتتح معرض "دكان الفرحة" للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الجيزة، الذي يتضمن 40 ألف قطعة من الملابس ومجموعة من الأحذية والإكسسوارات وأواني للطهي والمفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويستهدف 4000 أسرة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية، حيث يستهدف المعرض الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي في عدة مراكز منها الصف وأطفيح وديسة، لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

واصل صندوق تحيا مصر جامعة المنيا محافظة الجيزة مبادرة دكان الفرحة الطلاب المستحقين الملابس الجديدة الأحذية والإكسسوارات

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