السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

دمياط وجهة جديدة لليخوت.. رئيس الوزراء يتفقد مشاريع "تحيا مصر" لتطوير الميناء

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل عمليات تنفيذ مشروع حاجز أمواج جديد غرب ميناء دمياط.

كما استمع مدبولي لشرح واف من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حول مخطط التنفيذ وحجم الإنجاز ومدة انتهاء تنفيذ المشروع والتعديلات التي أجريت على المخطط الأولي.

وكشف وزير النقل عن مخطط تنفيذ مارينا لليخوت عقب انتهاء تنفيذ حاجز الأمواج، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من سواحلنا خاصة فيما يتعلق بسياحة اليخوت.

تنفيذ محطتي تحيا مصر لتفريغ الحاويات بميناء دمياط

وعقب انتهاء تفقد تنفيذ مشروع الحاجز، انتقل مدبولي لتفقد محطتي تحيا مصر ١ و٢ لتفريغ الحاويات بميناء دمياط.

يرافق مدبولي الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، إلى جانب وزير النقل ومسئولي الوزارة.

يأتي ذلك ضمن جدول مدبولي لجولته التفقدية التي بدأت صباح اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الثامنة مساء فى مدن بورسعيد ودمياط القديمة والجديدة انتهاء بمدينة رأس البر.

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رئيس الوزراء يتابع سير العمل وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بدمياط

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع "دك" للأحذية فى بورسعيد ويؤكد دعمه المستثمرين والشباب

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، ضمن جولته الموسعة بالمحافظة اليوم السبت لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط على الإطلاق.. لافتةً إلى أنه تم هدم المبنى القديم الذي كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالك أجزاء كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد في يناير ٢٠٢٢ بخطة زمنية مدتها ٤٢ شهرًا.

وقالت محافظ دمياط إن المشروع لم يتضمن إنشاء المبنى فحسب، وإنما هو مشروع متكامل للمنطقة بأكملها، مؤكدة في هذا السياق أنه إضافةً إلى ما يتضمنه المبنى من تجهيز وتطوير للمراكز والخدمات.

محطتي تحيا مصر تفريغ الحاويات دمياط رئيس مجلس الوزراء غرب ميناء دمياط

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