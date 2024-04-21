الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الجيزة تستجيب لشكاوى سكان شارع حسين مهران وترفع إشغالات وتعديات المحلات

استجابة لشكوى المواطنين
استجابة لشكوى المواطنين

تلقت محافظة الجيزة شكاوى مواطني شارع حسين مهران بحي المنيرة الغربية ومتفرعاته، على موقع التواصل الاجتماعي، من وجود إشغالات وتعديات للمحال والمنشآت التجارية والباعة بالشارع تعوق حركة سير المواطنين.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي المنيرة الغربية بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين والتعامل معها، وعدم السماح بوجود أي تعديات على الطريق العام. 

وشنت المحافظة حملة بالشارع، أسفرت عن رفع التعديات والإشغالات بالشارع، بالإضافة إلى تحرير محاضر تالف لطبقة الرصف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت جهود محافظة الجيزة تنظيم حملات نظافة لتحسين كفاءة منظومة النظافة. 

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية لحالة الشارع على مدار اليوم؛ للوقوف على الحالة العامة وعدم السماح بعودة الإشغالات.

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