الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر يتاجر في الاستروكس بالمقطم

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس.

تبين أن المتهم بتصنيع الإستروكس داخل منزله في منطقة المقطم وكان ينوي بيع المواد المخدرة على عملائه من المدمنين في عيد الفطر المبارك، لكنه تم القبض عليه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.
تم ضبط المتهم وبحوزته "كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جراما، 2 سيارة،  فرد خرطوش وعدد من الطلقات، مبلغ مالي، مشغولات ذهبية، أدوات ومعدات التصنيع، عدد من الأقراص المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الاستروكس مسجل خطر محكمة جنوب القاهرة

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