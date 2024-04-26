الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 6.6 مليون جنيه في البحيرة

جانب من افتتاح مسجد
جانب من افتتاح مسجد جديد بمحافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة بمراكز: الدلنجات، إدكو، أبو حمص، والرحمانية، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و650 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

 افتتاح مساجد جديدة بالبحيرة 

بدوره، أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد هيبة منصور بقرية الخلالية التابعة لدائرة مركز الدلنجات على مساحة 250 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه "إحلال وتجديد"، وافتتاح مسجد أبو عشيبة التابع لمركز إدكو على مساحة 197 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه " إحلال وتجديد".

كما تم افتتاح مسجد على بن أبى طالب بقرية بلقطر الشرقية "الصيرفي" بمركز  أبو حمص على مساحة 511 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه "صيانة"، مسجد سماديس البلد القديم - الرحمانية على مساحة 325 م بتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه" صيانة".

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق" أن  الإسلام أولَى حُسنَ الخُلقِ عنايةً خاصةً ومنزلةً عاليةً فهو غايةُ العباداتِ وأساسُ قيامِ الحضاراتِ واستقرارُ المجتمعاتِ؛ فأُمَّةٌ بلا أخلاقٍ ولا قِيمٍ أمةٌ بلا حياةٍ، والدولُ التي لا تُبنَى على الأخلاقِ تحملُ عواملَ سقوطِهَا في أصلِ بنائِهَا وأساسِ قيامِهَا، لذلك كان حسنُ الخُلقِ أثقلَ ما يوضعُ في ميزانِ الإنسانِ يومَ القيامةِ.

افتتاح مساجد بالبحيرة محافظة البحيرة الدلنجات دمنهور أوقاف البحيرة

مواد متعلقة

حبس عاطل حاول إدخال مواد مخدرة لصديقه المسجون في البحيرة

ضبط 10 أطنان دجاج وأسماك وكبدة مجمدة مجهولة المصدر فى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تبحث مع الصيادين والتجار آليات إدارة ميناء الصيد برشيد

حملات مراقبة مستمرة على الإدارات والجمعيات الزراعية بالبحيرة

توريد 15825 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحى

نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير البيئة لمناقشة موضوعات مخلفات ومصانع التدوير

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل بسبب ارتفاع أسعار البنج وشكاوى أطباء الأسنان

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل.. استنفدت مرات التحذير.. أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

قيادى بحماس يكشف مصدر سلاح المقاومة بالضفة الغربية

قصة فيلم الرعب بالقضيَّة رقم 1820 الذى عاشته مصر وعلاقة الـDark Web

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا