افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 6.6 مليون جنيه في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة بمراكز: الدلنجات، إدكو، أبو حمص، والرحمانية، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و650 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة بالبحيرة

بدوره، أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد هيبة منصور بقرية الخلالية التابعة لدائرة مركز الدلنجات على مساحة 250 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه "إحلال وتجديد"، وافتتاح مسجد أبو عشيبة التابع لمركز إدكو على مساحة 197 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه " إحلال وتجديد".

كما تم افتتاح مسجد على بن أبى طالب بقرية بلقطر الشرقية "الصيرفي" بمركز أبو حمص على مساحة 511 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه "صيانة"، مسجد سماديس البلد القديم - الرحمانية على مساحة 325 م بتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه" صيانة".

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق" أن الإسلام أولَى حُسنَ الخُلقِ عنايةً خاصةً ومنزلةً عاليةً فهو غايةُ العباداتِ وأساسُ قيامِ الحضاراتِ واستقرارُ المجتمعاتِ؛ فأُمَّةٌ بلا أخلاقٍ ولا قِيمٍ أمةٌ بلا حياةٍ، والدولُ التي لا تُبنَى على الأخلاقِ تحملُ عواملَ سقوطِهَا في أصلِ بنائِهَا وأساسِ قيامِهَا، لذلك كان حسنُ الخُلقِ أثقلَ ما يوضعُ في ميزانِ الإنسانِ يومَ القيامةِ.