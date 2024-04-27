وكيل "تعليم البحيرة" يبحث درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا موسعا للوقوف على درجة الاستعداد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بمركز اعداد القادة بحضور مديري العموم بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس الفنية وموجهي التعليم بنطاق المحافظة، وذلك في إطار استعدادات مديرية تعليم البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقها مع بداية الأسبوع الثاني من شهر مايو القادم.

واستهل وكيل الوزارة اللقاء بتقديم الشكر والتهنئة للمدارس الفنية بالبحيرة والتي تشهد طفرة كبيرة، في ضوء اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتقديم كافة أوجه الدعم له، وحصد التعليم الفني بالبحيرة خلال الفترة البسيطة الماضية للعديد والعديد من الجوائز والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في مختلف المسابقات التي نظمتها الوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة كافة النقاط الهامة المتعلقة بتطوير التعليم الفني.

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة باستعراض كافة الجهود الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والمقرر انطلاقها يوم الأربعاء الموافق 8 مايو القادم بجميع الادارات التعليمية الثمانية عشر، ووجه بالالتزام بكافة ضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على:

الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات،و التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مع مواجهة كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.

تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

كما أكد وكيل تعليم البحيرة على مدى حرص واهتمام الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم وأهدافهم بالنجاح والتفوق.