بمشاركة البحيرة.. افتتاح معرض السجاد اليدوي بشمال سيناء

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الهدف من صناعة السجاد اليدوي الحفاظ على التراث واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين الوضع الاجتماعي لها، مما يسهم في إثبات شراكتها وأنها تستطيع تحقيق الأمن الأسري ومساعدة الزوج بالنفقات لتلبية احتياجات الأساسية والترفيهية، مما يسهم في رفع مستواها الاقتصادي، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف العبء المالي عنهم.

تمكين المرأة في البحيرة

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، أن تلك الحرفة لا تشترط خروج السيدات من منازلهن ومن الممكن أن تعمل السيدة من داخل منزلها بعد تعلمها لتلك الحرفة، بالإضافة لتعليمهن صناعة جديدة لم تكن موجودة بالمحافظة بالفعل لما لها من عائد مادي كبير نظرًا لطلب السوق الحالي لمنتجات السجاد اليدوي، وذلك إيمانًا من الدولة، بالدور الإيجابي لتمكين المرأة ورفع مستواها الاقتصادي.

بروتوكول تعاون مع شمال سيناء

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات المتميزة بين المحافظات المصرية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين محافظة شمال سيناء ومحافظة البحيرة لتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تصنيع السجاد اليدوي بديوان عام محافظة شمال سيناء.

وعلى هامش الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، تم افتتاح معرض السجاد اليدوي بديوان عام محافظة شمال سيناء بعد التعاون بين المحافظتين ونقل خبرات صناعة السجاد اليدوي وتدريب سيدات محافظة شمال سيناء على تلك الصناعة، حيث تم تدريب 30 سيدة من محافظة شمال سيناء لمدة 6 أشهر على يد مدرب من مركز تدريب المرأة المعيلة بمحافظة البحيرة نظرًا لتميز وجودة صناعة السجاد اليدوي الخاص بمحافظة البحيرة عن باقي المحافظات.