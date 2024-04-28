الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 53 حالة تعدٍ فى 5 مراكز بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 20 أبريل وتستمر حتى 9 مايو المقبل، مشددة على التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

حملة مكبرة لإزالة التعديات 

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "بدر - إدكو - كوم حمادة - إيتاي البارود - رشيد" عن إزالة 53 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغ 9529 مترًا مربعًا.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات النظافة بقرية أرمانيا 

فى إطار حرص محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية ومداخل القرى، تابع مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود جهود حملات النظافة بالطرق الرئيسية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ارمانيا، وتمت متابعة أعمال النظافة ومسح تسوية طريق أرمانيا، وأيضًا طريق شنديد صفط خالد شبراخيت، وكذلك نظافة وتسوية طريق مزرعة صفط خالد بنطاق قرية أرمانيا، وكذلك رفع المخلفات باستخدام لودر بمشاركة شعبية ومجتمعية للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق.

وشدد "مسعود" على تكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

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