وكيل "تعليم البحيرة" يفتتح معرض ختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مشيرًا إلى أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كل مهارات أبنائه الطلاب في شتى القطاعات انطلاقًا من توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

افتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات، والذي نظمته إدارة المدارس الرسمية لغات بمدسرة عمرمكرم بدمنهور، وذلك بحضور عبدالرحمن صالح، رئيس مجلس الأمناء، ومديري العموم ومديري الادارات التعليمية، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل وإخصائي ومدرسي الأنشطة بالمدارس الرسمية لغات وعدد من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

الدور الكبير والهادف لكافة الأنشطة

وتفقد يوسف الديب، وكيل الوزارة، أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، وأشاد بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه التي تضمنت أعمال (التربية الفنية- التربية الاجتماعية- رياض الأطفال- الصفوف الأولى- الاقتصاد المنزلي- المجال الصناعي- المجال الزراعي- المكتبات- الوحدة المنتجة- الصحافة والإعلام- المسرح- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الموهوبين)، وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين، مؤكدًا الدور الكبير والهادف لكل الأنشطة في دعم العملية التعليمية.

وأثنى يوسف الديب على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والإخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم.