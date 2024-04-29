"الأعلى للجامعات" يجدد اعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور

استقبلت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، وفدًا من المجلس الأعلى للجامعات، لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور علاء عبدالعاطي، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

أساسيات التحول الرقمي

وتوجه الوفد خلال الزيارة لتفقد مركز التحول الرقمي بالجامعة والتقى فريق العمل والمنسقين والمراقبين واستمع لآراء المتدربين أثناء أداء اختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي والرد على استفساراتهم، مشيدًا بالتنظيم الجيد أثناء أداء الاختبارات، وأيضًا الإشادة بما لمسته اللجنة من إنجازات وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول لتوفير مسارات البنية التحتية والتكنولوجية طبقًا للمعايير الدولية.

وأسفرت الزيارة عن تجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال زيارة جامعة دمنهور.

وتحصل جامعة دمنهور على هذا الاعتماد للمرة الثانية منذ اعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات كوحدة تنفيذ التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أقرَّها المجلس الأعلى للجامعات على أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، خلال الفترة الحالية.