الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة سكانية بعزبة عبد الباقي بمركز الدلنجات في البحيرة

قافلة سكانية
قافلة سكانية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في البحيرة برئاسة اللواء وائل زغلول محمد، قافلة سكانية بقرية بعزبة عبد الباقي تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظة والجهات المشاركة بحضور محمود جوده  رئيس قرية الوفائية بالتنسيق مع الدكتورة نجوان موسي  مدير الإدارة الصحية.   

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى مركز الدلنجات. 

وقامت الإدارة الصحية بمدينة الدلنجات بالكشف على عدد ٥٠ طفل  كما تم الكشف على عدد ٦٠  شخص فى تخصص الباطنه كما تم الكشف علي عدد ٢٠ سيدة تخصص أمراض النساء  كما تم عمل تحاليل  واعتلال كلوي لعدد ٣٠  مواطنا. 

 رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية

كما قامت الادارة البيطرية بحضور الدكتور مسعد الشاذلي، برش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية لعدد ٢٥٠ من الأغنام، وقامت مسئول الوحدة السكانية  بعقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم ودارت الندوة عن أهمية صحة المرأه وخاصة بعد انتشار الأمراض وخاصة أورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة حيث تم التأكيد علي ضرورة اهتمام كل فتاة بفحصها الذاتي  خاصة لمن يحملون تاريخ وراثي لمرض السرطان في عائلاتهم، كما تم طمأنة الجميع إلي أن أغلب الحالات المكتشفة حميدة ويسهل التعامل والعلاج معها كلما كان اكتشاف ذلك مبكرآ.  موضحة اعراض المرض، مشددة على ضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم الاهمال  في مراحل العلاج.

 

قافلة طبية مركز الدلنجات محافظة البحيرة صحة البحيرة نهال بلبع

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