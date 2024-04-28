إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي “القاهرة - الإسكندرية ”بنطاق البحيرة، قبل قليل، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وتمةتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

تلقى اللواء محمود عبد التواب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية اتجاه القاهرة، عند الكيلو 73 ما أسفر عنه إصابة 12 شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة كل من:- ص.ع، 50 عاما، ا.م، 19 عاما، د.س، 25 عاما، ي.س، 25 عاما، ج.س، 17 عاما، هـ.ع، 45 عاما، م.م، 15 عاما، ح.م، 17 عاما، ا.ع، 20 عاما، م.م، 15 عاما، ف.ن، 18 عاما، س.ص، 14 عامًا، جمعيهم مقيمون محافظة المنوفية ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.