اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل شاب بسبب منشور على "فيس بوك" فى البحيرة

تسدل محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، الستار على محاكمة المتهمين بقتل الشاب "محمد الجميل"، وإصابة صديقه "شحاتة. ح" بمركز رشيد بالبحيرة، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، حيث يتم اليوم النطق بالحكم على المتهمين.

منشور على الفيس بوك

وحددت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة وسط دمنهور، اليوم الإثنين، للنطق بالحكم في القضية على "ض. أ" و"أ. م"، لاتهامهما بقتل المجني عليه بدافع الانتقام بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والشروع في قتل صديقه.

تعود أحداث الواقعة المؤسفة إلى شهر يوليو من العام الماضي بعد نشر المجني عليه الشاب محمد الجميل، منشور أغضب المتهمين المقيمين بقرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب خلافات سابقة بينهم، فبيت المتهمان النية وعقدا العزم على إنهاء حياة الشاب الثلاثيني.

تفاصيل الحادث

استقل المتهمان دراجة نارية "توك توك" وتوجها، حيث كان يتواجد المجني عليه برفقة صديقهم المشترك "شحاتة. ح"، الذي كان يحاول إنهاء الخلاف بينهم، وأطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش كانت بحوزة المتهم الثاني فأصيب الصديق المشترك أثناء محاولته الدفاع عن الضحية وفر الضحية هاربًا حتى تمكن منه المتهم الأول وأصابه بطلق ناري أودى بحياته أمام مسجد قريب من منزل أهل الضحية بقرية البوصيلي.

سقوط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور، والتي حددت اليوم للحكم على المتهمين.