الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية و2 طن جبن أبيض مجهول المصدر بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف جميع الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة 

وفي هذا الصدد، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة  محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة بمركز إيتاي البارود، عن ضبط 1000 لتر تم تجميعها داخل إحدى محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة، و1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق، و100 شيكارة مُحسِّن زراعي مجهول المصدر، و1000 قرص حبوب الغلة رغم حظر تداولها بالأسواق.

كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وتمكنت الحملة خلال المرور بمركز دمنهور، عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية، و2 طن جبن أبيض مجهولة المصدر، وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية ضبط جبنه غير صالحة ضبط مواد مجهولة المصدر مافظة البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

"الأعلى للجامعات" يجدد اعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور

قافلة سكانية بعزبة عبد الباقي بمركز الدلنجات في البحيرة

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل شاب بسبب منشور على "فيس بوك" فى البحيرة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

تقدم 168 ألف طالب من أبناء البحيرة لأداء الامتحانات على المنصة اليابانية العالمية

إزالة 53 حالة تعدٍ فى 5 مراكز بالبحيرة

وكيل "تعليم البحيرة" يفتتح معرض ختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات

وكيل "تعليم البحيرة" يبحث درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم