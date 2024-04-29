ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية و2 طن جبن أبيض مجهول المصدر بالبحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف جميع الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوِّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

حملة تموينية مكبرة

وفي هذا الصدد، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة بمركز إيتاي البارود، عن ضبط 1000 لتر تم تجميعها داخل إحدى محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة، و1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق، و100 شيكارة مُحسِّن زراعي مجهول المصدر، و1000 قرص حبوب الغلة رغم حظر تداولها بالأسواق.

كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة خلال المرور بمركز دمنهور، عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية، و2 طن جبن أبيض مجهولة المصدر، وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.