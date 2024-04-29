الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح وانتظام التوريد بدمنهور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة صباح اليوم بمتابعة حصاد محصول القمح بأحد الأراضي الزراعية بقرية نديبة، ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة وم/ موفق محمود ساري - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ومحمد عبد العال - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور. 

المتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد

أكدت نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة.

عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري

وأشارت نائب محافظ على إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج إقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري وبعض الجهات يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على إيقاف البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمظاهر تبوير الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للثروة الزراعية والحيوانية وتعريض الأمن الغذائى للمواطنين للخطر، مشيرة الى الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة لجهودهم ومشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، ولكافة دول العالم من خلال تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد أعمال توريد القمح وتفقد لجان التوريد بصومعة تخزين الغلال بقرية غربال بمركز دمنهور، حيث تابعت أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة وتفقدت أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلى التى توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف، وكذا التأكد من جودة الأقماح الموردة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتحقيق المستهدف لهذا العام.

وأكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد على أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على غذاء الأجيال القادمة، كما استعرض اجراءات قانون التصالح، مشيرًا الى انه سيتم فتح باب التصالح فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وأشار إلى ضرورة سرعة التوريد فى الصوامع الموجوده بالمحافظة حفاظا على المحصول الاستراتيجى للدولة.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة أن محافظة البحيرة تعد سلة غذاء الجمهورية بما توفره من محاصيل زراعية تمثل قيمة كبيرة من إجمالي حصة السلع الغذائية بالدولة، مشيرًا إلى ان المساحة المنزرعة قمح هذا العام 262719 فدان بالإضافة الى المساحة التى تم زراعتها بالنوبارية 27434.6 فدان ومستقبل مصر 65000 فدان، وأن أسلوب زراعة القمح بالطرق الحديثة يؤدى إلي توفير 30 ٪ من المياه المستخدمة فى أعمال الري، هذا بالإضافة الى توفير استهلاك التقاوى والمبيدات.

الجدير بالذكر أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 36 شونة وصومعة بنطاق المحافظة بسعة 651608 طن تضمنت 6 صوامع بسعة 237000 طن و30 شونه وهنجر بسعة 414608 طن  وبلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح  منذ بداية الموسم في 15 ابريل  44819.9 طن قمح من المستهدف بنسبة 13% وقد تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب.

توريد القمح موسم حصاد القمح محافظة البحيرة مركز دمنهور نهال بلبع

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