شون وصوامع البحيرة تستقبل 44372 طن القمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

توريد القمح في البحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

موسم حصاد 2024 بالبحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الإثنين، لشون وصوامع المحافظة بلغ طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان، وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة، مشيرة الى أن شون وصوامع البحيرة استقبلت 44372 طن قمح حتى صباح اليوم.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية القمح كمحصول إستراتيجي هام.

كما أشار محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الجاري، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.