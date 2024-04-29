الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب بسبب منشور "فيس بوك" فى البحيرة  

قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف بهجات وعضوية المستشارين حسام الصياد، ومحمد الحسيني، وأحمد على على مرسي، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم "ض.أ،" والحكم المؤبد للمتهم الثاني "أ.م" ومصادرة السلاح الناري والذخيرة.

وأمرت بإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة لاتهامهما بقتل الشاب محمد الجميل بدافع الانتقام منه بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والشروع في قتل صديقه "شحاتة.ح".

إحالة أوراق القضية لمفتي الجمهورية

قررت هيئة المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 26 فبراير2024، بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين بقتل الشاب محمد الجميل، وإصابة صديقه شحاتة.ح بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو 2023، بعد نشر المجني عليه الشاب محمد الجميل، منشورا عبر حسابه على فيس بوك أغضب المتهمين المقيمين بقرية البوصيلي التابعة لمركز رشيد، بسبب خلافات سابقة بينهما فبيت المتهمان النية وعقدا العزم على إنهاء حياة الشاب الثلاثيني.



استقل المتهمان دراجة نارية "توك توك" وتوجها، حيث كان يتواجد المجني عليه برفقة صديقهما المشترك شحاتة.ح، في محاولة منه لإنهاء الخلاف بينهما، وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا من بندقية خرطوش كانت بحوزة المتهم الثاني فأصيب الصديق المشترك أثناء محاولته الدفاع عن الضحية، وفر الضحية هاربا حتى تمكن منه المتهم الأول، وأصابه بطلق ناري أودى بحياته أمام مسجد قريب من منزل أهل الضحية بقرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.