إصابة 8 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى في البحيرة

شهد الطريق الصحراوي " القاهرة _ الإسكندرية " حادث تصادم بين ثلاث سيارات، عند مدخل قرية ابو العطا بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة قسم شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات عند مدخل قرية أبو العطا، بالطريق الصحراوي بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة " ح.ال" 45 سنة مقيمة بناحية النوباريه، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"ع.خ" 45 سنة مقيم بناحية النوبارية، مصاب بجرح قطعي بالرأس تحت الفحص، و" ر.ال" 40 سنة مقيمة النوباريه، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "ن.ا" 35 سنة مقيم النوباريه، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، "ك.م" 36 سنة مقيم النوباريه، اشتباه كسر بالكتف الايسر، " ا.ق" 36 سنة مقيم النوباريه، كدمات متفرقه وسحجات بالجسم، "ع.م" 34 سنة مقيم النوباريه،اشتباه كسر بالقدم اليسرى، "ا.ص" 32 سنة مقيم النوبارية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.