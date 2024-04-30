رئيس "مياه البحيرة" يهنئ عمال الشركة في عيدهم

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره رسالة تهنئة إلى عمال الشركه بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وقال رئيس الشركة: يسعدني في هذا المناسبة، أتوجه إليكم جميعًا في عيدكم بتحية التقدير والاعتزاز والتهنئة بهذه المناسبة الطيبة، لبناة الوطن أصحاب السواعد القوية والعزائم الماضية والنفوس العامرة بمعاني الانتماء والوفاء والإخلاص لهذا الوطن ورسالته العظيمة، اعترافًا بأهمية دور العمال في البناء، فكل عام وأنتم بألف خير.

المسيرة التنموية التي تتبناها القيادة السياسية

وأكد المهندس محمد سعيد نشأت، أن ما تحقق من إنجازات لهذا البلد الخير على مدى السنوات الماضية، يؤكد لنا سلامة المسيرة التنموية التي تتبناها القيادة السياسية، وصدق توجهاتها وسعيها الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى في ظل دولة القانون، والأمن والاستقرار في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن ما كان ذلك ليحدث لولا تفاني العمال في العمل والحرص على تطوير البلد وتقدمه وازدهاره والحفاظ على هذه المنجزات التي تتم علي أرض الواقع.

وأكد رئيس مياه البحيره تقديره لعمال الشركه واستمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والاستقرار للعمال والدفاع عن حقوقهم وتمكين المرأة أسوة بالرجل، والعمل على رفع مستوى المهارات مما يعزز عملية الانتاج.

وأثنى على جميع عمال الشركة الذين يُعول عليهم في تحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ولا يزال عمال الشركه يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان فى مختلف قطاعات الشركه.

وأشار "نشأت" إلى أن توجيهات القيادة السياسية، بتوفير الحماية والوقاية للعمال وتلبية احتياجاتهم مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لرفع كفاءات وقدرات مواردنا البشرية لتتوائم مع طبيعة العمل وتحقيق الحماية والضمان الاجتماعي والعدالة والعمل اللائق للعمال.