ضبط 6 أطنان أعلاف بمصنع بدون ترخيص وتحرير 70 محضرا تموينيا بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية بمركزى الرحمانية وكفر الدوار.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و7محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

ضبط أسماك منتهية الصلاحية بكوم حمادة بالبحيرة

وبحملات مماثلة بكوم حمادة وبدر تم ضبط كمية من الأسماك منتهية الصلاحية و3 مخابز سياحية يدارا بدون ترخيص و13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 6 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص و10مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توجيه بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قد وجهت بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى جميع أنحاء المحافظة