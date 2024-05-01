الكشف على 1361 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية فى كوم حمادة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية الشاملة لجميع التخصصات المختلفة، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوصول إلى جميع القرى والنجوع بكل أنحاء محافظة البحيرة.

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبدالستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية كفرزيادة التابعة لدائرة كوم حمادة، وتم الكشف خلالها على ١٣٦١ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية شاملة لجميع التخصصات المختلفة، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كفرزيادة بالبحيرة

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٦٣- عيادة الأطفال ٢٧٧- الجراحة ١٦٩- النساء ٩٠- تنظيم الأسرة ٦٨- العظام ٢٣٩- الرمد ١١٠- الأسنان ٤٥"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.