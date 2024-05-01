الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الكشف على 1361 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية فى كوم حمادة بالبحيرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كفر زيادة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية الشاملة لجميع التخصصات المختلفة، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية والوصول إلى جميع القرى والنجوع بكل أنحاء محافظة البحيرة. 

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبدالستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية كفرزيادة التابعة لدائرة كوم حمادة، وتم الكشف خلالها على ١٣٦١ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية شاملة لجميع التخصصات المختلفة، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان. 

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كفرزيادة بالبحيرة 

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٣٦٣- عيادة الأطفال ٢٧٧- الجراحة ١٦٩- النساء ٩٠- تنظيم الأسرة ٦٨- العظام ٢٣٩- الرمد ١١٠- الأسنان ٤٥"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمحافظة. 
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

قافلة طبية بالبحيرة صحة البحيرة قرية كفر زيادة كومم حمادة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

رئيس "مياه البحيرة" يهنئ عمال الشركة في عيدهم

ضبط 6 أطنان أعلاف بمصنع بدون ترخيص وتحرير 70 محضرا تموينيا بالبحيرة

شون وصوامع البحيرة تستقبل 53987 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2024

تكثيف متابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

تقديم خدمات طبية لـ 517 مواطنا خلال قافلتين مجانيتين بمركزي الدلنجات والمحمودية

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى في البحيرة

ضبط 130 طن أسماك مجهولة المصدر خلال حملة بكوم حمادة وإيتاى البارود

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب بسبب منشور "فيس بوك" فى البحيرة  

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

عاجل| كولر يقرر تجميد أفشة بعد واقعة مباراة مازيمبى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع سعر العنب.. وسينخفض فى هذا الموعد

الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس