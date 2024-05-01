تحرير 2324 محضرًا لمخابز بلدية وسياحية مخالفة خلال أبريل بالبحيرة

أكد المحاسب محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أن الحملات التي نفذتها المديرية، بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال أبريل الماضي، أسفرت عن تحرير 3679 محضرًا، داخل مدن وقرى البحيرة، من أجل المساهمة في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار المعنيين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم تحرير 2324 محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد تشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين وتصرف وتجميع، بالإضافة إلى 289 محضرا لمخابز سياحية تمثلت فى عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر وتجميع شكائر دقيق بلدى داخل مخابز سياحية.

تحرير محاضر لسلع مجهولة المصدر

وقال محمد عبدالعال: تم تحرير 1232 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج السلخانة، بدون ترخيص، مجهول المصدر، غير صالح للاستهلاك الآدمى، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينيين - بالإضافة إلى تحرير 123 محضر مواد بترولية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ الإقليم، بتكثيف الحملات على المخابز والمحلات العامة والمحال ومحطات تموين السيارات؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.