ضبط 42 طنا من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق ووالعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية للرقابة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة بمركز حوش عيسى بقياده المحاسب محمد عبد العال - مدير المديرية وتحت أشرف سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت عن ضبط 42 طن أسمدة زراعية مدعمة داخل أحد المخازن يقوم بتفريغها داخل شكائر سماد حر بأسماء شركات مختلفة لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 6 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص

وتمكنت إدارة تموين دمنهور من ضبط 6 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص و10مخابز بلدية تنتج خبز ناقص الوزن، وضبط 12 مخبزا لإنتاجه ناقص الوزن و9 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، وتم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، 6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بمركزى الرحمانية وكفر الدوار.