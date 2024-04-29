الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيناتور جمهورى يكشف مصير محاكمة دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية

ترامب
ترامب

توقع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أن تعيد المحكمة العليا الأمريكية قضية مطالبات الحصانة التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المحاكم الأدنى، كما ستمنح الحصانة لبعض الإجراءات الأخرى ما يعزز موقفه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له أن تعليقات السيناتور الجمهوري جراهام تأتي بعد أيام من سماع المحكمة العليا المرافعات الشفهية في القضية، حيث جادل محامو ترامب بأنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على الإجراءات المتخذة أثناء وجودهم في مناصبهم، حتى بعد مغادرتهم البيت الأبيض.

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جراهام: المحكمة العليا ستؤكد أحقية ترامب بالحصانة الرئاسية

وقال جراهام في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن الأمريكية، أمس: "أعتقد أن المحكمة ستجد أن الحصانة الرئاسية موجودة ومصانة للرئيس ترامب مثل أي رئيس آخر".

وتوقع جراهام أن تعيد المحكمة العليا قضية الحصانة إلى المحاكم الابتدائية لمعرفة بالضبط ما هي الإجراءات التي تندرج ضمن الحصانة الرئاسية وما يعتبر شخصيا.

وتابع جراهام: "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سينتهي بها الأمر. ستكون هناك بعض الحصانة لبعض الإجراءات"، مضيفا أنه لا يوجد شيء اسمه "حصانة مطلقة" في الدستور الأمريكي.

ورفض جراهام التعليق عما يجب على الناخبين فعله ومعرفة نتائج قضايا ترامب المتعددة قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية نوفمبر المقبل لتحديد موقفهم من اختبار ترامب أو منافسه جو بايدن.

وتابع: "أعتقد أن معظم الناس تخطوا هذا الأمر فسوف يركزون على مشاكلهم وموقفهم من الانتخابات وليس على مجموعة من القضايا التي رفعها الليبراليون ضد دونالد ترامب".

ووصف جراهام القضايا المرفوعة ضد ترامب من قبل المحامي الخاص جاك سميث والمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج بأنها "عمل سياسي ناجح ضد ترامب، قبل ستة أشهر من الانتخابات".

واعبتر جراهام أن ما يحدث مع دونالد ترامب هو استخدام القانون كسلاح، كما جدد دعمه لترامب، حتى لو أدين الرئيس السابق في أي من القضايا الأربع التي يواجهها.

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هل تنهى المحكمة العليا مستقبل دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة؟

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