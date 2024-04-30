الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجارديان: احتجاجات الجامعات الأمريكية تصل لمستوى حرب فيتنام.. والطلاب يسيطرون على جامعة كولومبيا

احتجاجات الجامعة
احتجاجات الجامعة الأمريكية

تصاعدت حدة الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة بعد سيطرة عشرات المتظاهرين على مبنى في جامعة كولومبيا في نيويورك، اليوم، فيما اعتقلت السلطات الأمنية العشرات من الطلاب في ولايات في تكساس ويوتا وفيرجينيا، بسبب رفضهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم واشنطن لإسرائيل بالأسلحة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن عشرات المتظاهرين سيطروا على مبنى في جامعة كولومبيا في نيويورك، وأغلقوا المداخل ورفعوا العلم الفلسطيني في أحدث تصعيد للمظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة، والتي امتدت إلى الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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"القاهرة الإخبارية": طلاب جامعة كولومبيا بنيويورك يستولون على قاعة هاميلتون

طلاب جامعة كولومبيا يستولون على المباني

وأظهرت لقطات فيديو محتجين في حرم جامعة مانهاتن بجامعة كولومبيا وهم يتشبثون بأذرعهم أمام مبنى هاميلتون هول في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ويحملون الأثاث والحواجز المعدنية إلى المبنى، وهو واحد من العديد من المباني التي احتلت خلال احتجاجات الحقوق المدنية والمناهضة لحرب فيتنام عام 1968 في الحرم الجامعي.

وحثت منشورات على صفحة "إنستجرام" لمنظمي الاحتجاج الطلاب على حماية مخيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا والانضمام إليهم في هاملتون هول.

من جهتها، بثت محطة الإذاعة الطلابية، WKCR-FM، عرضًا للاستيلاء على القاعة- والذي حدث بعد ما يقرب من 12 ساعة من الموعد النهائي في الساعة الثانية ظهرًا يوم الإثنين للمتظاهرين لمغادرة معسكر يضم حوالي 120 خيمة أو مواجهة الفصل من الجامعة.

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السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

أزمة تضرب الجامعات الأمريكية بسبب احتجاجات غزة

وقالت الجارديان إن الجامعات تواجه أزمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع كيفية إخلاء معسكرات الاحتجاج مع اقتراب احتفالات التخرج، مع استمرار بعض المفاوضات وتحول البعض الآخر إلى القوة والإنذارات النهائية التي أدت إلى اشتباكات مع الشرطة.

وألقي القبض على عشرات الأشخاص أمس الإثنين خلال احتجاجات في جامعات تكساس ويوتا وفيرجينيا، بينما قالت جامعة كولومبيا قبل ساعات من الاستيلاء على هاميلتون هول إنها بدأت في تعليق عضوية الطلاب بالجامعة.

واقترب عدد الاعتقالات في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة من 1000 شخص مع انتهاء الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي، فيما تجبر هذه الضجة الكليات على النظر في علاقاتها المالية مع إسرائيل، فضلًا عن دعمها حرية التعبير. 

وفي جامعة تكساس في أوستن، قال محام إن ما لا يقل عن 40 متظاهرًا اعتقلوا يوم الإثنين.وكانت المواجهة بمثابة تصعيد في الحرم الجامعي الذي يضم 53 ألف طالب في عاصمة الولاية، حيث تم اعتقال أكثر من 50 متظاهرًا الأسبوع الماضي.

وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، سعى العشرات من ضباط مكافحة الشغب في جامعة يوتا إلى فض اعتصام خارج مكتب رئيس الجامعة بعد الظهر، وقامت الشرطة بسحب الطلاب من أيديهم وأقدامهم، وهدمت الخيام وألقت القبض على سبعة عشر شخصًا.

أصبحت محنة الطلاب الذين تم اعتقالهم جزءًا أساسيًا من الاحتجاجات، حيث يطالب الطلاب وعدد متزايد من أعضاء هيئة التدريس بالعفو عن المتظاهرين، فيما يدور النقاش حول ما إذا كانت عمليات تجميد التحاق الطلبة بالجامعة وملاحقة الطلاب قانونية.

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سياسية فلسطينية لـ"الدستور": مظاهرات الجامعات الأمريكية تحول فى مسار دعم قضيتنا

الولايات المتحدة الاحتجاجات جامعة كولومبيا نيويورك تكساس ويوتا وفيرجيني قطاع غزة إسرائيل

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