أبرزها 12345.. بريطانيا تحظر رسميًا استخدام كلمات المرور الضعيفة فى كل الأجهزة

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ إجراءات أمنية جديدة بشأن كلمات المرور السرية في الأجهزة الإلكترونية لمنع أي عمليات تجسس أو اختراق لها.

وحسب صحيفة "الجارديان"، سيتم حظر التكنولوجيا التي تأتي تستخدم كلمات مرور ضعيفة مثل كلمة "admin" أو رقم "12345" في المملكة المتحدة وذلك بموجب قوانين جديدة تنص على أن جميع الأجهزة الذكية يجب أن تستوفي الحد الأدنى من معايير الأمان.

منع استخدام كلمات المرور الضعيفة فى بريطانيا

وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، إن إجراءات حماية المستهلكين من القرصنة والهجمات الإلكترونية ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الإثنين.

وهذا يعني أن الشركات المصنعة للهواتف وأجهزة التلفزيون وأجراس الأبواب الذكية، من بين أمور أخرى، مطالبة قانونًا الآن بحماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت من وصول مجرمي الإنترنت والقراصنة إليها، مع مطالبة المستخدمين بتغيير أي كلمات مرور شائعة.

وحسب الصحيفة، يتعين على العلامات التجارية نشر تفاصيل الاتصال حتى يمكن الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات، ويجب أن تكون شفافة بشأن توقيت التحديثات الأمنية.

وتابعت: "من المأمول أن تساعد الإجراءات الجديدة في منح العملاء الثقة في شراء المنتجات واستخدامها في الوقت الذي يتعرض فيه المستهلكون والشركات لهجوم من المتسللين والقراصنة بمعدل مرتفع".

بريطانيا الأكثر أمانًا فى العالم للاتصال بالإنترنت

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني جوناثان بيري، إنه مع تزايد اعتماد الحياة اليومية على الأجهزة الإلكترونية، تتضاعف التهديدات الناتجة عن الإنترنت وتصبح أكبر.

وأضاف: "من اليوم، سيشعر المستهلكون بالراحة لأن أجهزتهم الذكية محمية من مجرمي الإنترنت، حيث نقدم قوانين هي الأولى من نوعها في العالم من شأنها التأكد من أمان خصوصيتهم الشخصية وبياناتهم وأموالهم، فنحن ملتزمون بجعل المملكة المتحدة المكان الأكثر أمانًا في العالم للاتصال بالإنترنت، وتمثل هذه اللوائح الجديدة قفزة كبيرة نحو عالم رقمي أكثر أمانًا".

وقالت الجارديان إن هذه القوانين تدخل حيز التنفيذ كجزء من نظام أمن المنتجات والبنية التحتية للاتصالات (PSTI)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة على الصمود في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

وقالت روسيو كونشا، مديرة السياسات والمناصرة في شركة "ويتش"، إنه يجب على مكتب سلامة المنتجات والمعايير OPSS أن يزود الصناعة بتوجيهات واضحة وأن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات إنفاذ قوية ضد الشركات المصنعة إذا انتهكت القانون، مشيرة إلى أنهم يتوقعون تعامل شركات الأجهزة الذكية مع عملائهم بشكل صحيح وحماية بياناتهم وخصوصياتهم.