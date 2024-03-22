الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تمول برنامج الأسلحة من خلال القرصنة السيبرانية

القرصنة السيبرانية
القرصنة السيبرانية

كشف ريتشارد لويد باري، في صحيفة التايمز، عن نتائج تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن كوريا الشمالية تمول جزءًا كبيرًا من برنامجها النووي والصاروخي الباليستي من خلال الأنشطة السيبرانية غير المشروعة، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة.

ويكشف التقرير، الذي أعدته لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، عن مدى اعتماد بيونغ يانغ على القرصنة الإلكترونية لتمويل برامج أسلحتها. ووفقًا للتقرير السنوي للجنة، فإن كوريا الشمالية تولد ما يقرب من 50% من دخلها من العملات الأجنبية من خلال الأنشطة السيبرانية الخبيثة، مع تخصيص جزء كبير لمبادراتها المتعلقة بالأسلحة.

يسلط فريق الخبراء الضوء على انتشار سرقات العملات المشفرة التي ينظمها قراصنة كوريا الشمالية، حيث تم التحقيق في 17 حادثة في عام 2023 وحده، بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار من الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2017، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 58 هجومًا على العملات المشفرة، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار، واستهدفت في المقام الأول بورصات العملات المشفرة.

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