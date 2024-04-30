اليوم.. استئناف الأسبوع الثالث من محاكمة ترامب وترقب لنتائج التحقيقات

تستأنف السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" حيث يواجه تهما جنائية وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه رئيس سابق تهما جنائية.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية في تقرير لها إنه سيتم اليوم استئناف الأسبوع الثالث من محاكمة الاحتيال التجاري لدونالد ترامب مع استمرار مكتب المدعي العام في مانهاتن في التكتم بشأن خطته لمقاضاة ترامب.

مايكل كوهين يدلي بشهادته في محاكمة ترامب بقضية أموال الصمت

ومن المتوقع أن يبدأ الادعاء استجواب المصرفي السابق مايكل كوهين اليوم.

وأوضحت الشبكة أنه ليس من الواضح من هم الشهود الآخرون الذين سيقفون أمام المحكمة هذا الأسبوع، فقد ظل المدعون متشددين بشأن أمر شهودهم، وألقوا باللوم على ترامب بسبب تعليقاته العامة التي لا يمكن التنبؤ بها، مشيرة إلى أنه قالوا إنهم لن يعطوا فريق ترامب القانوني الكثير في محاولة لتجنب تعريض الشهود لغضب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت "CNN" أن القاضي خوان ميرشان الذي يتولى محاكمة ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتهم ترامب بازدراء انتهاكه أمر حظر النشر الذي يمنعه من التحدث علنًا عن شهود المحاكمة والمدعين العامين وموظفي المحكمة وعائلاتهم.

وطلب ممثلو الادعاء من ميرشان تغريم ترامب 1000 دولار عن كل انتهاك من الانتهاكات الـ 14 التي يقولون إنه ارتكبها في تعليقاته العامة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يهاجم معظمها شهود المحاكمة الرئيسيين مايكل كوهين وستورمي دانيلز، كما يريد مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أيضًا أن يحذر ميرشان ترامب من أنه إذا استمر في ذلك، فقد ينتهي به الأمر إلى السجن.

واستمع ميرشان إلى حجج حول 10 من الانتهاكات المزعومة يوم الثلاثاء الماضي وحدد موعدًا لجلسة استماع أخرى يوم الخميس عندما سيتناول أربعة انتهاكات مزعومة أخرى أبلغ عنها المدعون.

كواليس محاكمة ترامب في قضية أموال الصمت

ومن المتوقع أن تدخل شهادة المصرفي غاري فارو اليوم في الوثائق التي تكمن وراء محاكمة ترامب الجنائية بشأن قضية "أموال الصمت" المرتبطة بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال التي يواجهها ترامب.

وقد دفع ترامب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ونفى العلاقات المزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانلز والتي اتهم بدفع أموال لها لشراء صمتها وعدم التحدث عن هذه العلاقة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

ومن المتوقع أن يقوم فارو بتوجيه هيئة المحلفين من خلال الأوراق المرتبطة بخط ائتمان ملكية المنازل الذي سحبه كوهين من ممتلكاته الشخصية لدفع جزء من الأموال إلى ستورمي دانيلز لشراء صمتها.

وأوضحت الشبكة أن يوم الجمعة، عندما أدلى فارو بشهادته بصفته الشاهد الثالث للمدعين العامين، شاهد المحلفون السجل الورقي لشركة وهمية والحساب المصرفي المقابل الذي أنشأه كوهين في ولاية ديلاوير والذي كان من المفترض استخدامه لدفع أموال لشركة (America Media Inc) "AMI" تحت ستار شراء حقوق حقوق قصة كارين ماكدوغال وهي صفقة لم تتم حيث اتخذت ستارا لدفع الأموال لستورمي دانيلز.

وشهد فارو على السجلات التي تظهر أن كوهين غير مساره بعد حوالي أسبوعين في أكتوبر 2016 ليفتح بدلًا من ذلك حسابًا لشركة أخرى – شركة Essential Consultants – وهو كيان استخدم في النهاية لدفع أموال لدانييلز في مخطط قضية "أموال الصمت" لمنع نشر قصتها حول علاقة غرامية مزعومة مع ترامب.