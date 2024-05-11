السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"إنفلونزا الطيور" يضرب أمريكا.. الفيروس يتفشى في الأبقار و200 مليون للاحتواء

إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور

كشف تقرير أمريكي، عن تزايد المخاوف في الولايات المتحدة، بعد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور في عدة ولايات، فيما تعهدت السلطات بتقديم أموال ومساعدات أخرى للمساعدة في تعقب واحتواء الفيروس.

200 مليون دولار لمنع تفشي المرض 

وتعهد مسؤولو الصحة والزراعة الأمريكيون، الجمعة، بإنفاق حوالي 200 مليون دولار مع تقديم مساعدات أخرى لدعم تتبع واحتواء تفشي مرض أنفلونزا الطيور في أبقار الألبان في البلاد، والذي انتشر إلى أكثر من 40 قطيعًا في تسع ولايات أمريكية، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

إنفلونزا الطيور يهدد الولايات المتحدة

وأشارت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إلى أن الأموال الجديدة تشمل 101 مليون دولار؛ لمواصلة العمل على منع واختبار وتتبع وعلاج الحيوانات والبشر الذين يحتمل أن يتأثروا بالفيروس المعروف باسم "A H5N1"؛ لمساعدة المزارع على اختبار الماشية وتعزيز جهود الأمن البيولوجي لوقف انتشار الفيروس.

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فإننه سيتم دفع أموال لمزارعي الألبان وعمال المزارع للمشاركة في دراسة في مكان العمل تجريها وزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال باحثون، إن المزارعين يترددون في السماح لمسؤولي الصحة بالدخول إلى مزارعهم لاختبار الماشية بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تأثير ذلك على أعمالهم، بجانب خوف عمال المزارع، بما في ذلك العديد من العمال المهاجرين، من إجراء الاختبار خوفًا من فقدان العمل أو تعقب الحكومة لهم. 

وأوضح الاتحاد الوطني لمنتجي الألبان، وهي مجموعة تجارية تمثل مزارعي الألبان، أن رعاية عمال المزارع والحيوانات أمر بالغ الأهمية لمنتجي الحليب، وكذلك الحماية من المخاطر المحتملة على صحة الإنسان.

وقال كيث بولسن، مدير مختبر التشخيص البيطري في ويسكونسن، الذي يراقب تفشي المرض، إن الحوافز يجب أن تساعد في زيادة رغبة المزارعين في اختبار قطعانهم من الماشية.

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عاجل.. تحديث جديد من "الصحة العالمية" حول خطر إنفلونزا الطيور

خطة الحكومة الأمريكية لاحتواء إنفلونزا الطيور

وأوضحت "أسوشيتيد برس"، أن الإنفاق الحكومي الجديد يأتي بعد أكثر من ستة أسابيع من اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور لأول مرة على الإطلاق في أبقار الألبان، والإصابة المؤكدة لدى عامل ألبان في تكساس تعرض لأبقار مصابة أصيب بعدوى خفيفة ثم تعافى من الفيروس، فيما تم اختبار حوالي 33 شخصًا ومراقبة 260 آخرين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وحتى يوم الجمعة، أكد 42 قطيعًا في تسع ولايات وجود إصابات في أبقار الألبان. 

وقال وزير الزراعة توم فيلساك، إن تفشي المرض لم ينتشر على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن الأمر مازال في نفس الولايات التسع وهذا هو الشيء الأكثر إيجابية بشأن هذه الأزمة.

ولفت إلى أن عينات الحليب من متاجر البقالة التي اختبرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أظهرت بقايا الفيروس في حوالي 1 من كل 5 عينات من الحليب بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى أن تفشي المرض ربما يكون أكثر انتشارًا.

وبموجب أمر فيدرالي صدر الشهر الماضي، يتعين على المزارعين إجراء اختبار على الأبقار للكشف عن فيروس H5N1 قبل نقل الحيوانات بين الولايات. 

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، الجمعة، إن 112 من أصل 905 اختبارات أجريت في الفترة ما بين 29 أبريل و5 مايو من قبل مختبرات الصحة الحيوانية الفيدرالية تبدو إيجابية، فيما لم يتمكن المسؤولون من تحديد عدد الأبقار التي ثبتت إصابتها بالمرض لأنه ربما تم جمع عينات متعددة من بقرة واحدة.

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سبّب ذعرا للأمريكان.. القصة الكاملة لانتشار إنفلونزا الطيور فى الولايات المتحدة

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