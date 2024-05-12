حظر تيك توك فى الولايات المتحدة يهدد العلامات التجارية.. والأمريكيون يبحثون عن بديل

أكد تقرير أمريكي أن حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك TikTok سيؤثر على المبدعين والعديد من العلامات التجارية التي تستخدم التطبيق الصيني في الترويج لأعمالها.

وبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية عاد حظر تيك توك TikTok إلى دائرة الضوء بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تبيع شركة بايت دانس ByteDance المالكة للتطبيق تيك توك في غضون 9 أشهر.

وتابع التقرير "بينما تخطط TikTok لتحدي القانون في المحكمة، فقد وصفته بأنه صفقة غير مسبوقة، يشعر المبدعون والعلامات التجارية بالقلق بشأن التأثيرات المحتملة لعملية الحظر".

حظر تيك توك يهدد الأعمال التجارية في الولايات المتحدة

وقالت "فوربس" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث عن حظر TikTok، فسبق وحظرت الهند تطبيق تيك توك في عام 2020 بسبب التوترات مع الصين، وكان على 200 مليون مستخدم في البلاد ومجتمع منشئي المحتوى المزدهر التكيف بسرعة، فقد طرحت منصات مثل يوتيوب YouTube وإنستجرام Instagram مقاطع ريلز Reels صغيرة لملء الفراغ الذي تركه التطبيق الصيني.

وبالنسبة للعديد من المبدعين الذين بنوا مجتمعات وشركات ضخمة على تيك توك TikTok، سيكون للحظر المحتمل تأثير مضاعف خارج الولايات المتحدة وفق "فوربس".

وقال منشئ المحتوى جيد بيسون إنه إذا تم حظر TikTok، فسوف يؤثر ذلك على الجميع سواء كانوا مقيمين في أوروبا أو إفريقيا، متوقعًا حدوث "اندفاع" هائل لمنشئي ومستخدمي تيك توك على إنستجرام ويوتيوب ما يزيد المنافسة بشكل كبير.

وتابع "إذا تم حظر TikTok في الولايات المتحدة، فسيكون هناك تدفق للمبدعين الذين سينتقلون إلى منصات مثل إنستجرام لمشاركة المحتوى الخاص بهم ولن يعني هذا زيادة كبيرة في عدد المبدعين على هذا التطبيق، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى إغراق التطبيق بالكثير من المحتوى".

وقالت المجلة إن هذا التشبع المفرط للمحتوى على إنستجرام ويوتيوب سيجعل من الصعب على منشئي المحتوى أن يبرزوا عندما يبدأون في التنافس بشكل أكثر كثافة مع بعضهم البعض في مجالات تخصصهم.

ومثل المؤثرين على مواقع التواصل، ستعمل العلامات التجارية على تحويل المحتوى واستراتيجية الرعاية الخاصة بها بعيدًا عن تيك توك مع اقتراب الحظر المحتمل، على سبيل المثال، العلامة التجارية لمستحضرات التجميل e.l.f. التي حققت نجاحًا كبيرًا على TikTok، تستثمر الآن بشكل أكبر في Instagram Reels وYouTube Shorts كبدائل جيدة.

وبحسب المجلة يوجد أكثر من 170 مليون مستخدم لتيك توك في الولايات المتحدة، وسرعان ما أصبح منصة حيث يتمكن المبدعون من جميع الأنواع من بناء متابعين والحفاظ على الأعمال التجارية من خلال مشاركة إيرادات التطبيق والبث المباشر وصفقات العلامات التجارية والشراكات المدفوعة والعروض الترويجية لكن الحظر من شأنه أن يعرض ذلك للخطر.

حظر تيك توك يهدد الحريات في الولايات المتحدة

وقالت "فوربس" إن منشئي تيك توك TikTok يشعرون بالقلق من خسارة ما هو أكثر من مصدر الدخل، فبالنسبة للكثيرين، كان التطبيق مصدرًا رئيسيًا ليس للإيرادات فحسب، بل كان بمثابة منصة لمشاركة المعلومات والتعليم والدفاع عن القضايا وجمع التبرعات.

وأثار الحظر المحتمل وفق المجلة الأمريكية جدلًا حول حرية التعبير والتعبير الإبداعي ودور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى العديد من منشئي المحتوى أن تيك توك أكثر من مجرد منصة، فهو مجتمع ومنفذ إبداعي ووسيلة لتوليد الدخل.