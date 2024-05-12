الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفاة أول إنسان متلقٍ لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا تثير الجدل

عملية زرع كلية
عملية زرع كلية

أثارت وفاة أول متلقٍ لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا، الجدل خاصة أنه أجرى العملية منذ شهرين، حسبما ذكرت عائلته والمستشفى الذي أجرى الجراحة، أمس السبت.

وأجرى ريتشارد سليمان عملية الزراعة في مستشفى ماساتشوستس العام في مارس الماضي عن عمر يناهز 62 عامًا، فيما قال الجراحون إنهم يعتقدون أن كلية الخنزير ستستمر لمدة عامين على الأقل، وذلك وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

txt

الملك تشارلز يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

سبب فشل أول عملية زرع كلية خنزير لإنسان

وقال فريق زراعة الأعضاء في مستشفى ماساتشوستس العام في بيان لهم إنه شعر بحزن عميق لوفاة سليمان وقدم تعازيه لعائلته، مؤكدين أنه ليس لديهم أي مؤشر على أنه توفي نتيجة لعملية الزرع.

وكان ريتشارد سليمان، أول شخص على قيد الحياة يجري هذا العملية مباشرة، فقد كان في السابق، كان يتم زرع كلى الخنازير مؤقتًا في متبرعين متوفين دماغيًا، فسبق وتلقى رجلان عمليات زرع قلب من الخنازير، رغم وفاتهما في غضون أشهر بعد إجراء العملية.

وكان سليمان أجرى عملية زرع كلية في المستشفى عام 2018، لكنه اضطر إلى العودة إلى غسيل الكلى العام الماضي عندما ظهرت علامات الفشل الكلوي مجددًا، وعندما ظهرت مضاعفات غسيل الكلى التي تتطلب إجراءات متكررة، اقترح الأطباء عليه إجراء عملية زرع كلية خنزير.

من جهتها توجهت عائلة سليمان بالشكر لأطبائه، معربين عن امتنانهم لجهودهم الهائلة في قيادة عملية زرع الأعضاء التي منحتهم شهرين إضافيين لقضائه مع نجلهم قائلين "ستظل ذكرياتنا التي صنعناها خلال تلك الفترة في أذهاننا وقلوبنا".

وقالوا وفق بيان لهم إن سليمان خضع لعملية جراحية جزئيًا لتوفير الأمل لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة، مضيفين "لقد حقق سليمان هذا الهدف وسيظل أمله وتفاؤله قائمين إلى الأبد".

txt

جراحون أمريكيون يزرعون للمرة الأولى كلية خنزير لمريض حى

مستقبل عمليات زرع كلية خنزير للبشر

وقالت "أسوشيتد برس" إن زرع الأعضاء يشير إلى شفاء المرضى من البشر بخلايا أو أنسجة أو أعضاء من الحيوانات، وقد باءت هذه الجهود بالفشل لفترة طويلة، لأن جهاز المناعة البشري دمر الأنسجة الحيوانية الغريبة وقد شملت المحاولات الأخيرة الخنازير التي تم تعديلها بحيث تصبح أعضاؤها أكثر شبهًا بالإنسان.

وبحسب الوكالة يوجد أكثر من 100 ألف شخص على قائمة الانتظار الوطنية في الولايات المتحدة لإجراء عملية زرع الكلى، معظمهم من مرضى الكلى، فيما يموت الآلاف كل عام قبل أن يأتي دورهم.

زرع كلية خنزير وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيا ريتشارد سليمان ماساتشوستس كلية الخنزير سبب فشل أول عملية زرع كلية خنزير

مواد متعلقة

جرائم الطعن تثير الزعر فى بريطانيا.. وخطة حكومية لتقييد اقتناء السكاكين

تقارير أمريكية: دعم عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة يحظى بتأييد ساحق

الجارديان: تصويت الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين يعمق من عزلة إسرائيل

القوات الأمريكية تعيد سحب الميناء البحرى العائم من ميناء أسدود تجاه غزة

"إنفلونزا الطيور" يضرب أمريكا.. الفيروس يتفشى فى الأبقار و200 مليون للاحتواء

جولة تاريخية.. ماذا قدم الرئيس الصينى خلال زيارته أوروبا؟

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

فرصة أخيرة.. حظر تيك توك يثير أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"