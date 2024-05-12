هل تتأثر شبكات الاتصالات بالعاصفة الشمسية التي ضربت الأرض ؟

نفت تقارير أمريكية، تسبب العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض، الجمعة الماضي، في الإضرار بشبكات الاتصالات وأجهزة الملاحة الدولية رغم توقعات سابقة بتأثير محدود للعاصفة.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) الخميس إنه "لا داعي للقلق" بشأن تداعيات العاصفة الشمسية على أجهزة الاتصالات وذلك بحسب صحيفة " usa today" الأمريكية.

تفاصيل العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض الجمعة

ومع هذا نصحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) مشغلي الأقمار الصناعية والشبكات، بتشجيع الناس على التقاط بعض الصور للشفق القطبي النادر الذي يظهر بشكل مذهل خلال العاصفة الشمسية.

وبحسب تقرير للصحيفة الأمريكية اتجهت العاصفة الشمسية القوية بشكل غير عادي نحو الأرض، حاملة معها القدرة على تعطيل بعض الاتصالات وحتى إنتاج بعض الأضواء الشمالية المبهرة (الشفق القطبي).

ودفع الوصول الوشيك للعاصفة الشمسية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى إصدار مراقبة نادرة للعاصفة يوم الخميس للتحذير من الخسائر المحتملة التي يمكن أن تحدث عندما وصل الثوران الشمسي إلى الأرض مساء الجمعة.

وقال شون دال، خبير الأرصاد الجوية والمنسق في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)"إن العاصفة الشمسية حدث نادر جدًا فلم يتم رصد هذا منذ وقت طويل"

وتتبعت (NOAA) الانفجارات الإشعاعية المعروفة باسم التوهجات الشمسية منذ يوم الأربعاء من مجموعة البقع الشمسية التي يبلغ عرضها 16 مرة أكبر من الأرض.

وقال برنت جوردون، رئيس فرع الخدمات الفضائية في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، إن التوهجات الشمسية أطلقت العنان لما لا يقل عن خمسة قذفات إكليلية جماعية وهي سحب من البلازما والجسيمات المشحونة وقد شقت طريقها نحو كوكب الارض بوتيرة سريعة للغاية.

وبحسب جوردون فإنه من خلال إطلاق الجسيمات الشمسية والإشعاع الكهرومغناطيسي نحو كوكب الأرض، فإن “الانبعاثات الكتلية الإكليلية” هي التي تدفع العواصف الهندسية نحو الأرض، لكن لن يزداد مثل هذا النشاط الكهرومغناطيسي إلا مع استمرار الشمس في الوصول إلى ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا، والتي قالت وكالة ناسا الأمريكية إنها من المتوقع أن تكون في عام 2025.

يستخدم المتنبئون مقياسًا من خمسة مستويات لقياس العواصف الهندسية. في G4، هذه العاصفة على بعد مستوى واحد فقط من أن تكون أشد عاصفة شمسية ممكنة، وفقًا لـ.

أبرز العواصف الشمسية التي ضربت الأرض

واعتبرت (NOAA) ان العاصفة الجيومغناطيسية التي حدثت الجمعة هي الأولى من نوعها منذ عام 2005، هي من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، والذي يوصف بأنه "شديد".

وسبق وتسببت عاصفة شمسية مدمرة في عام 1989 في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء مقاطعة كيبيك الكندية لمدة 12 ساعة، وفقًا لوكالة ناسا، مما أدى إلى إغراق ملايين الكنديين في الظلام وإغلاق المدارس والشركات.

لكن وبحسب التقرير حدثت أشد عاصفة شمسية مسجلة، وهي حدث كارينغتون، في عام 1859، مما أدى إلى اندلاع حرائق في محطات التلغراف ومنع إرسال الرسائل فيما ضربت آخر عاصفة شمسية من مستوى"G4 " الأرض في مارس الماضي وهي واحدة من ثلاث عواصف فقط بهذه الشدة تمت ملاحظتها منذ عام 2019.

وقال مسؤولون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الجمعة إن المرة الأخيرة التي تعرضت فيها الأرض لعاصفة من نوع G5 كانت في أكتوبر 2003، عندما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في السويد وتضرر المحولات في جنوب إفريقيا، لكنهم نفوا تكرار هذا الأمر جراء العاصفة الشمسية التي ضربت الارض أول امس.

وقال مسؤولي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إنهم لم يروا أي دليل على أن العواصف الشمسية يمكن أن تعطل الخدمة الخلوية للهواتف المحمولة، ولهذا نبهوا مشغلي الأقمار الصناعية والشبكات حتى تمكنوا من الاستعداد.

وفي غضون ذلك، ساعدت مركبة فضائية تابعة لناسا تدور على بعد مليون ميل تقريبًا من الأرض خبراء الأرصاد الجوية على قياس الرياح الشمسية وفهم التوقيت الدقيق والتهديد الذي تشكله.

ومن المقرر أن تنتهي تداعيات العاصفة الشمسية التي ضربت الأرض اليوم، حيث يستغرق تأثيرها بضعة أيام.