بذكرى النصر على النازية.. بوتين: سنواصل العمل لتشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحديه للعالم بعد تجديد الثقة من الشعب الروسي لتوليه رئيسًا للبلاد لولاية خامسة.

وأكد، خلال كلمته خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية، أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن موسكو لن تسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية، مشددًا على أن روسيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.

روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية

وأوضح: إننا لن نسمح لأى جهة بتهديدنا، وقواتنا الاستراتيجية مستعدة دومًا للمعركة، منوهًا بأن الغرب هو من يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية.

واختتم الرئيس الروسي أن في السنوات الثلاث الأولى من الحرب قاتل الاتحاد السوفيتي النازية بمفرده، فيما عملت أوروبا برمتها على دعم هتلر.

تأدية اليمين لفترة رئاسية جديدة

وفي وقت سابق، أدى الرئيس بوتين اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وأكد، في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرة روسيا على تجاوز المصاعب القائمة.

وشكر الشعب الروسي وقواته المسلحة، خلال كلمته أثناء مراسم تنصيبه، في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه ينحني إجلالًا أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ولفت إلى أن: الدستور الروسي ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسئولية كبيرة، والتي حددت عمله في السابق، وسوف تحدد عمله في المستقبل، مؤكدًا: ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفه الأعلى.