الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بذكرى النصر على النازية.. بوتين: سنواصل العمل لتشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب

فلاديمير بوتين،
فلاديمير بوتين،

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحديه للعالم بعد تجديد الثقة من الشعب الروسي لتوليه رئيسًا للبلاد لولاية خامسة.

وأكد، خلال كلمته خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية، أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن موسكو لن تسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية، مشددًا على أن روسيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.

روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية

وأوضح: إننا لن نسمح لأى جهة بتهديدنا، وقواتنا الاستراتيجية مستعدة دومًا للمعركة، منوهًا بأن الغرب هو من يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن روسيا ستقوم بكل ما في وسعها لتفادي حدوث مواجهة عالمية.

واختتم الرئيس الروسي أن في السنوات الثلاث الأولى من الحرب قاتل الاتحاد السوفيتي النازية بمفرده، فيما عملت أوروبا برمتها على دعم هتلر.

تأدية اليمين لفترة رئاسية جديدة

وفي وقت سابق، أدى الرئيس بوتين اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وأكد، في كلمة وجهها للشعب الروسي، قدرة روسيا على تجاوز المصاعب القائمة.

وشكر الشعب الروسي وقواته المسلحة، خلال كلمته أثناء مراسم تنصيبه، في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه ينحني إجلالًا أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ولفت إلى أن: الدستور الروسي ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسئولية كبيرة، والتي حددت عمله في السابق، وسوف تحدد عمله في المستقبل، مؤكدًا: ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفه الأعلى.

الحرب العالمية الثانية اوروبا هتلر الرئيس بوتين الرئيس الروسي الذكرى الـ79 للنصر على النازية روسيا

مواد متعلقة

الأونروا: نزوح نحو 80 ألف فلسطينى من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجارى

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على منزل غرب رفح الفلسطينية لـ8 بينهم 4 أطفال

"القاهرة الإخبارية": تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف المناطق برفح الفلسطينية

"لابيد" يعتبر تهديد "بايدن" بوقف إمدادات الأسلحة سببه "الإدارة الفاشلة للحكومة الإسرائيلية"

"الدفاع السورية": إسقاط صواريخ أطلقتها إسرائيل باتجاه محيط دمشق

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى انفجارات فى محيط دمشق

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر فى قصف من لبنان

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف مبنى بلدية مدينة رفح الفلسطينية مجددًا

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس