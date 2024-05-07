الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تذيع مراسم تنصيب الرئيس الروسى لفترة رئاسية جديدة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية بدء مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة.

هذا ويؤدي الرئيس "بوتين" اليمين الدستورية لولاية خامسة رئيسًا لروسيا يمارس سلطاته المطلقة.

وقدم الرئيس الروسي، خلال كلمته أثناء مراسم تنصيبه، الشكر لجميع المواطنين الروس في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه ينحني إجلالًا أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ولفت إلى أن الدستور الروسي ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسئولية كبيرة، والتي حددت عمله في السابق، وسوف تحدد عمله في المستقبل، مؤكدًا: ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفه الأعلى.

بوتن روسيا بدء مراسم يمين دستورية المدافعين عن روسيا الشعب الروسي خدمة روسيا

مواد متعلقة

رئيس خطة البرلمان يستعرض التقرير العام بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة 22 /23

سقوط عصابة للتنقيب عن الآثار داخل عقار في الخليفة

انطلاق المائدة المستديرة للمناخ الإفريقى لمعالجة التحديات بالعمل المناخي والأمن الغذائي فى جوهانسبرج

غدًا.. المستشفيات التعليمية تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى

بوتن يتوعد أوكرانيا: الضربات لن تمر دون عقاب

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة