"القاهرة الإخبارية" تذيع مراسم تنصيب الرئيس الروسى لفترة رئاسية جديدة

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية بدء مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة رئاسية جديدة.

هذا ويؤدي الرئيس "بوتين" اليمين الدستورية لولاية خامسة رئيسًا لروسيا يمارس سلطاته المطلقة.

وقدم الرئيس الروسي، خلال كلمته أثناء مراسم تنصيبه، الشكر لجميع المواطنين الروس في جميع أنحاء البلاد، لافتًا إلى أنه ينحني إجلالًا أمام المدافعين عن روسيا ومن يحاربون في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

ولفت إلى أن الدستور الروسي ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسئولية كبيرة، والتي حددت عمله في السابق، وسوف تحدد عمله في المستقبل، مؤكدًا: ستبقى مصالح روسيا أولوية قصوى، وستبقى خدمة روسيا هي هدفه الأعلى.