الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتن يتوعد أوكرانيا: الضربات لن تمر دون عقاب

فلاديمير بوتن
فلاديمير بوتن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن سلسلة أخيرة من الهجمات الأوكرانية تشكل محاولة لـ"زعزعة" عمليات الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية الروسية الجارية حاليا.

وتوعد الرئيس الروسي كييف بأن يرد جيشه على سلسلة من الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، فيما يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.

وقال بوتين، في تعليقات نقلها التليفزيون خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: "ضربات العدو هذه لن تمر من دون عقاب. أنا على ثقة بأن شعبنا، الشعب الروسي، سيرد على ذلك بوحدة أكبر".

وأكد أن "هذه محاولة تدخل في الانتخابات الرئاسية"، بعدما أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية صدت الجيش الأوكراني من منطقتين حدوديتين، وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أطلقتها قوات كييف.

وأوضح الرئيس الروسي أن مجموعات هجومية أوكرانية حاولت السيطرة على أراض روسية ثلاث مرات على الأقل في منطقة بيلغورود الحدودية، وكذلك في منطقة كورسك المجاورة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين الهجمات الأوكرانية الانتخابات الرئاسية كييف

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