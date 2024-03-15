الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس المجلس الأوروبى يهنئ بوتين بفوزه برئاسة روسيا رغم عدم انتهاء الانتخابات

شارل ميشيل
شارل ميشيل

قدم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، تهنئة ساخرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه برئاسة البلاد، رغم عدم انتهاء الانتخابات وقبل صدور النتائج.

وصباح اليوم الجمعة انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية لاختيار رئيس جديد لولاية من 6 سنوات في عملية تستغرق 3 أيام.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال ميشيل بطريقة تبدو تهكمية: "أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على فوزه الساحق في الانتخابات التي بدأت اليوم".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي مشككًا في نزاهة الانتخابات الروسية: "لا معارضة، لا حرية، لا خيار".

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، والذي سبق أن فاز بالمنصب 4 مرات.

كما يدخل السباق مرشحو "الحزب الليبرالي الديمقراطي لونيد سلوتسكي، و"الحزب الشيوعي" نيكولاي خاريتونوف، و"حزب الناس الجدد" فلايسلاف دافانكوف.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فلاديمير بوتين بوتين الانتخابات النتائج

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