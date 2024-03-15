الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تتعهد باستخدام الأسلحة الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولى

يوآف جالانت
يوآف جالانت

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية إلا وفقًا لما يمليه القانون الدولي، وذلك في رسالة إلى الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه اليوم الجمعة.

ولكن المتحدثة أضافت أن هذا مطلب ينطبق على العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وليس إسرائيل فقط.

وجاءت تصريحات المتحدثة بعد أن أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى الرسالة نقلًا عن ممثلين إسرائيليين وأمريكيين.

وتأتي الرسالة بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي في فبراير. ولا يشير القرار إلى إسرائيل على وجه التحديد، رغم أنه جاء بعد ضغوط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب غزة.

وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل إرسال الرسالة بحلول منتصف مارس.

وينبغي على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الآن أن يبلغ الكونجرس بحلول 25 مارس عما إذا كانت الالتزامات التي قدمتها إسرائيل موثوقًا بها، وإلا فإن المزيد من إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل قد تتأخر، حسبما ذكرت جيروزاليم بوست.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأسلحة الأمريكية القانون الدولي الحكومة الأمريكية بايدن

مواد متعلقة

صحيفة أمريكية: علاقة بايدن ونتنياهو تعيش أزمة خطيرة

البنك الدولى يوافق على قرضين لتونس بـ520 مليون دولار

رئيس المجلس الأوروبى يهنئ بوتين بفوزه برئاسة روسيا رغم عدم انتهاء الانتخابات

انتخابات روسيا.. عطل فى التصويت الإلكترونى بسبب الإقبال المرتفع

غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين فى اليمن

بلينكن يقوم بجولة خارجية تضم النمسا وكوريا الجنوبية والفلبين

الاتحاد الأوروبى: إسرائيل لم تقدم أى دليل يدعم اتهامها للأونروا

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الرام شمال القدس

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

"بطعنة نافذة فى القلب".. مصرع تاجر خضار على يد نجلة زوجته وقت الإفطار بالمنوفية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

ياسمين رئيس لـ"ع المسرح": أهم صفة فى زوجى المستقبلى عدم النوم تحت التكييف

5 أشخاص يحرقون صديقهم بالمولوتوف بعد مشادة كلامية في نهار رمضان

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة