"القاهرة الإخبارية": تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف المناطق برفح الفلسطينية

كشف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، آخر تطورات الأوضاع المشتعلة في مدينة رفح اليوم الخميس.

وأكد، خلال لقائه المباشر منذ قليل، أن القذائف ما زالت تنهال باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، التي باتت في الساعات الأخيرة تنطلق بكثافة من الآليات العسكرية الإسرائيلية والمدفعية المتواجدة في الشرق من مدينة رفح التي تقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في الأحياء الشرقية.

تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وغارة على منزل لعائلة حنيف

وتابع أن هناك تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية الإسرائيلية، التي أغارت قبل قليل على منزل في شارع الاستقامة بحي جنين شرق مدينة رفح، والذي يعود لعائلة حنيف والذي دمرته بشكل كامل، لافتًا إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي ما زال مستمرًا، حيث أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى جراء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف الذي شنه الاحتلال في محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون، وعلى امتداد شارع 8، صوب المنازل والبنايات، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، مع وجود عشرات المفقودين، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

قصف 10 منازل في محيط وجامعة غزة بحي الزيتون

وقصفت طائرات الاحتلال 10 منازل في محيط جامعة غزة، بحي الزيتون، ما أدى إلى نزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدارس عطا الشوا، وعين جالوت، وحسن النخالة، والفلاح، وعلي بن أبي طالب، باتجاه المناطق الشمالية والغربية لمدينة غزة.

وتطلق طائرات الاحتلال بين الحين والآخر الرصاص صوب المواطنين الذين يتحركون في أحياء مدينة غزة، خاصة في أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى في الشوارع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية عدة قذائف ونيران الأسلحة الرشاشة صوب منازل المواطنين في الشيخ عجلين، وتل الهوا، جنوب غرب المدينة.