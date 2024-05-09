الأونروا: نزوح نحو 80 ألف فلسطينى من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجارى

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عن نزوح نحو 80 ألف فلسطيني من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

واستشهد عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ216.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وانتشال 49 شهيدًا حتى اللحظة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل مستشفيات غزة ارتفع إلى 7 مقابر جماعية، وانتشال 520 شهـيدًا حتى الآن.